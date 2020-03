أحدهما صافحه وآخر ركب معه بالطائرة!.. ترامب التقى بعضوي كونغرس يُشتبه بإصابتهما بكورونا

قال البيت الأبيض، الإثنين 9 مارس/آذار 2020، إن الرئيس دونالد ترامب لم يخضع لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، رغم أن‭ ‬اثنين على الأقل من أعضاء الكونغرس التقى معهما بالآونة الأخيرة، وأعلنا خضوعهما لحجر صحي حيث يشتبهان باحتمال إصابتهما، بينما قال الجيش الأمريكي إن قائد الجيش بأوروبا ربما تعرض للفيروس.

تفاصيل أكثر: المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني جريشمان، قالت في بيان إن “الرئيس لم يخضع لاختبار الكشف عن مرض كوفيد-19، لأنه لم يتعامل عن قرب لفترة طويلة مع أي مريض تأكدت إصابته بكوفيد-19 كما لم تظهر عليه أي أعراض. الرئيس ترامب لا يزال في صحة ممتازة وسيواصل طبيبه متابعته عن كثب”.

يأتي هذا بعدما أعلن كل من عضوي الكونغرس، دوغ كولينز، ومات غايتس، أنهما قررا وضع نفسيهما في حجر صحي بعد إخبارهما بأن مؤتمراً حضراه كان فيه شخص تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

تقارير صحفية أمريكية قالت إن كولينز الذي ظهر في صورة واقفاً خلف ترامب خلال مؤتمرٍ للمحافظين نهاية شهر فبراير/شباط 2020، كان قد التقط صورة مع شخص في المؤتمر، وبعد ذلك تم إبلاغه بأن الشخص مصاب بالفيروس، وكان ترامب قد صافح كولينز بحسب ما أظهره فيديو نشرته صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية.

من جانبها، قالت شبكة CNN إن النائب غايتس ركب في سيارة الليموزين مع الرئيس الأمريكي، بل وسافر معه على متن نفس الطائرة من ولاية فلوريدا إلى واشنطن، وحتى الآن لم تتأكد إصابة عضوي الكونغرس بفيروس كورونا.

Rep. Doug Collins, who recently shook hands with President Donald Trump, has opted to “self-quarantine” after coming into contact with an individual who was infected with #coronavirus. #COVID19https://t.co/xTqTGtbSsW pic.twitter.com/ynwX0rU2mu

— POLITICO (@politico) March 9, 2020