نادين نسيب نجيم تلمح إلى اعتزالها التمثيل وتختار أغنية إليسا: ”عكس اللي شايفينها”

حلّت الممثلة #نادين_نسيب_نجيم ضيفة على برنامج “دبي كروز”، وتحدّثت خلال الحلقة عن طلاقها من زوجها هادي أسمر بعد ثماني سنوات، مشيرة إلى أنّ قرار الطلاق جاء بهذه الطريقة الراقية نتيجة نضج من الطرفين، ورغبة في المصلحة العليا لولديها، حتّى لو جاء على حساب مصلحتها وجرحها، وحتّى لو كنت ظالمة أو مظلومة، على حد تعبيرها.

وأضافت: “عندما تزوّجت كان قراري واختياري، وعندما انفصلت أيضاً كان قراري، والأهم أنّه عندما يكبر ولديّ (هيفن وجيوفاني)، أريدهما أن يشعرا بالفخر بأهلهما”، مؤكدة بأنّ هذا قرار نابع من حرصها على عدم التسبب لولديها بفضيحة لأنها تحت الأضواء وأيّ شي يؤثّر في مستقبلهما، لذلك قررت التزام الصمت حتى لو تعرّضت للظلم.









وقالت إنّ قرار الطلاق استغرق معها وقتاً طويلاً من التفكير وإعطاء فرصة لإنقاذ العلاقة والعِشرة والحب، ولكن في النهاية وصلت إلى طريق مسدود، مؤكدة أنّ طلاقها كان قراراً شخصياً ولم تعرف به عائلتها إلا لاحقاً، معتبرة أنّ زواجها كان سريعاً وحصل خلال ستة أشهر ويوجد بينها وبين زوجها السابق اختلاف كبير في الآراء وطريقة التفكير، ولكن يوجد احترام وصداقة واستشهدت بأغنية مسلسل “طريق”: “مشينا سوا وما وصلنا على نفس الطريق”.

واعتبرت نجيم أنّ أجمل لحظات حياتها هي التي تقضيها مع ولديها وأنها بسببهما تفكّر يومياً بترك مهنة التمثيل، لأنها تريد البقاء أطول وقت ممكن معهما. وأكدت أنها اقتربت من فكرة ترك المهنة، ولذلك من المؤكد بنسبة 90% أنّها لن تكون موجودة العام المقبل، وأنها هذا العام وللمرّة الأولى كان يحضر ولداها معها إلى موقع تصوير مسلسل “2020”.

نجيم وفي فقرة الأسئلة السريعة، عندما سئلت عن حياتها العاطفية حالياً، قالت: “جميلة جداً” وأضافت إنّها لا تتعاطى حبوباً مهدئة واختارت من مشاهير زمن الأبيض والأسود الفنان عبد الحليم حافظ ليكون توأم روحها، واعتبرت أنّ أغنية إليسا “عكس اللي شايفنها” تمثّلها.

النهار