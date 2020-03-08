فوز لافت “للثورة” في انتخابات نقابة المهندسين في طرابلس!

أفادت قناة الجديد بفوز لائحة الثورة (لائحة النقابة تنتفض) بالكامل في فرع الميكانيك وخرق تحالف تيار المستقبل بصوت في فرع الكهرباء وفوز مرشح واحد عن الثورة من فرع الكهرباء بالانتخابات الفرعية التي جرت اليوم في نقابة المهندسين في طرابلس.

وكانت إنتهت عملية الإنتخابات التمهيدية لعضوية مجلس نقابة المهندسين في طرابلس، عند الرابعة من بعد ظهر اليوم في فرعي الكهرباء والميكانيك، والتي تأهل على أساسها خمسة فائزين من كل فرع للمنافسة لاحقا على رئاسة الفرع في نيسان المقبل حيث سيجري انتخاب نقيب جديد وعضوين آخرين في مجلس النقابة.









وفاز في فرع الكهرباء كل من: عمر شخيدم، عمر زهرمان، وسيم الحولي، محمد شيخ النجارين وحسان خليل. وفي فرع الميكانيك: وائل زمرلي، انطوان صادق، ندى سليمان، زكريا عقل وهيثم المحمود.