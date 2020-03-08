بالفيديو- لحظة تحرير مخطوفة في حصرايل…قوى الأمن: “ما تخافي نحنا معك”

نشرت قوى الأمن الداخلي على حسابها عبر “تويتر”، فيديو للحظة تحرير شبان وشابة من القوة الضاربة في شعبة المعلومات للمخطوفة ك. ح. (مواليد عام 1974) مقيمة في محلة كفرحباب، في حصرايل – جبيل أمس.

بالفيديو : "ما تخافي قوى أمن داخلي نحنا معك … الحمد لله عالسلامة"

هذا ما قاله شبان وشابة من القوة الضاربة في شعبة المعلومات للمخطوفة, أثناء تحريرها في #حصرايل – #جبيل. pic.twitter.com/ZFlbtT9Wa5





— قوى الامن الداخلي (@LebISF) March 8, 2020

وتوجه العناصر الى المرأة بالقول: “ما تخافي قوى أمن داخلي نحنا معك… الحمد لله عالسلامة”.

وحررت قوى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي مواطنة تدعى: ك. ح. (مواليد عام 1974) تقطن في كفرحباب أمس، في حصرايل.