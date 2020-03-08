//Put this in the section
شريط الأحداث

بالفيديو- لحظة تحرير مخطوفة في حصرايل…قوى الأمن: “ما تخافي نحنا معك”

March 8, 2020

نشرت قوى الأمن الداخلي على حسابها عبر “تويتر”، فيديو للحظة تحرير شبان وشابة من القوة الضاربة في شعبة المعلومات للمخطوفة ك. ح. (مواليد عام 1974) مقيمة في محلة كفرحباب، في حصرايل – جبيل أمس.

وتوجه العناصر الى المرأة بالقول: “ما تخافي قوى أمن داخلي نحنا معك… الحمد لله عالسلامة”.

وحررت قوى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي مواطنة تدعى: ك. ح. (مواليد عام 1974) تقطن في كفرحباب أمس، في حصرايل.

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - Beirut Observer - Managed by Siteforbiz.com