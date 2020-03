صور توضح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين لمدة 20 ثانية.. قد تساعد على الوقاية من فيروس كورونا

مع انتشار فيروس كورونا في أكثر من 90 دولة وتسببه في وفاة أكثر من 3500 شخص، انتشرت مجموعة من النصائح للوقاية من هذا المرض المميت، من بينها غسل اليدين بطريقة خاصة.

تقرير لصحيفة The Daily Mirror البريطانية نشر السبت 7 مارس/آذار 2020، قال إنه من السهل أن تقلل من أهمية غسل يديك بالشكل الصحيح في الوقت الذي يتعين فيه علينا جميعاً المساهمة في محاربة فيروس كورونا.

إذ نصح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الناس بغناء أغنية “عيد ميلاد سعيد” مرتين أثناء غسل اليدين بالصابون والماء الدافئ للتأكد من غسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل.

قد نعتبر هذا العادة التي نمارسها يومياً أمراً مفروغاً منه، إلا أن سلسلة من الصور التي اُلتقطت تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية تُظهر مدى فاعليتها في التخلص من الجراثيم غير المرغوب فيها.

إذ شاركت الممثلة كريستين بيل مجموعة من الصور الصادمة على الإنستغرام، قارنت فيها بين حالة أيدينا قبل غسلها وبعد غسلها بدون صابون وبعد غسلها بالصابون لمدة 30 ثانية.

تُظهر الصور تحول لون البشرة من الأزرق الفاتح المتوهج إلى الأرجواني الداكن تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية بعد إزالة الأوساخ والبكتيريا. وكتبت بطلة فيلم Frozen: “أرسلت لي أمي مقارنة غسل اليدين وتغير لونهما من الفاتح إلى الداكن. عليكم بغسل أيديكم بالصابون لمدة 30 ثانية!!!”.

يقول موقع Business Insider إن هذه الصورة أُنشئت باستخدام Glo-Germ، وهو محلول يلتصق بالجراثيم ويجعلها مرئية تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية، رغم أن أيدينا قد تبدو نظيفة عند النظر إليها بالعين المجردة.

يُذكر أن منشور كريستين حصد أكثر من 428 ألف إعجاب فيما شعر آخرون بالذعر من مقارنات صور اليدين قبل وبعد غسلهما.

على جانب آخر، تُظهر صورة مميزة مأخوذة من محاكاة من عام 2018 لجائحة حديثة، كيف يمكن إبطاء انتشار أمراض مثل فيروس كورونا بشكل ملحوظ من خلال مضاعفة الناس عدد مرات غسيل أيديهم، وذلك بحسب ما نُشر في موقع Business Insider الأمريكي.

صُمم هذا التصور من خلال بياناتٍ جُمعت في الولايات المتحدة من أجل فيلم “Contagion” (العدوى) الوثائقي الذي أصدرته شبكة BBC عام 2018، بمناسبة مرور 100 عام على جائحة الإنفلونزا 1918، التي قتلت أكثر من 10 ملايين شخص.

