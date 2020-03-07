نقابة مهندسي الشمال: الانتخابات في موعدها غدا

أعلن نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بسام زيادة أن مجلس النقابة قرر وبالإجماع إجراء انتخابات النقابة يوم غد الأحد، ما بين العاشرة صباحا والرابعة مساء، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة، وذلك “حفاظا على الالتزام بالمهل القانونية والسير بالعملية الديموقراطية”، وذلك في بيان جاء فيه:

“وجهت نقابة المهندسين في طرابلس والشمال، دعوة للهيئة العامة الانتخابية، لإجراء انتخابات تكميلية لمجلس النقابة وانتخاب النقيب، ضمن المهل القانونية المحددة في قانون تنظيم مهنة الهندسة رقم 636/97 والنظام الداخلي.









وبناء على العديد من المطالبات التي وردت الى نقابة المهندسين في بيروت، من أجل تأجيل إجراء الانتخابات في النقابة، ونظرا للظروف الصحية في البلاد، وتتابع الأحداث بخصوص انتشار فيروس كورونا، وجهت النقابتان كتابا الى المراجع المختصة من مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأشغال العامة للوقوف على رأيهم واتخاذ القرار المناسب لتأجيل عملية الانتخابات في النقابتين، تداركا للمخاطر التي قد تؤدي اليها التجمعات الكبيرة على المقترعين والعاملين والمناصرين. مع العلم أن الآراء القانونية تعلمنا بأنه لا مجال للعبث بالمهل المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة والنظام الداخلي للنقابة وبضرورة إجراء الانتخابات بموعد استحقاقها.

وقد أحال مجلس الوزراء الطلب إلى اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 9/2020 تاريخ 31-1-2020، لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وفضَّلت اللجنة من الناحية الصحية عدم التجمع.

وعليه، فقد عقد مجلس النقابة جلسة طارئة لهذه الغاية، ظهر اليوم، وبعد التداولِ بكل المستجدات، قرر وبالاجماع إجراء الانتخابات يوم الأحد 8 آذار، ما بين العاشرة صباحا والرابعة مساء، مع أخذ كافة الاحتياطات الصحية اللازمة، حفاظا على الالتزام بالمهل القانونية والسير بالعملية الديموقراطية.

وأعلن المجلس عن وضع كل التدابير الآيلة إلى الحد من اي ضرر أو مشكلة من جراء الوباء ومنع انتشاره بين المهندسين والمتواجدين في قاعات الاقتراع في مقر نقابة المهندسين في طرابلس، ومنها ضرورة منع اي تجمعات للمهندسين أو المرشحين ولمناصريهم في أماكن تواجد الصناديق ويمكنهم التواجد فقط في الساحات المكشوفة”.