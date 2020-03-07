ميغان ماركل ترتدي قميصاً نسائياً ثمنه 29 جنيهاً إسترلينياً.. اشترته من متجر بيع الملابس الجاهزة

زارت ميغان ماركل، الخميس 5 مارس/آذار 2020، مسرح لندن الوطني مرتديةً قميصاً نسائياً من حرير الأورجانزا بأكمام منفوشة، من متجر Topshop البريطاني الذي يبيع الملابس الجاهزة للشراء مباشرة.

في الصور التي أُتيحت حصرياً لصحيفة Evening Standard البريطانية، تبدو دوقة ساسكس مذهلة وهي ترتدي زياً أبيض صيفياً مكوناً من قميص وتنورة، في أثناء زيارتها استديو “Immersive Storytelling Studio” التابع للمسرح، حسب صحيفة Evening Standard البريطانية









القميص الذي ارتدته ميغان متاح حالياً على المتجر الإلكتروني لمتجر Topshop (ويمكن شراؤه من هنا)، غير أنه مُدرَجٌ كـ”مُنتَج رائج”، وهو ما يعني أنه قد ينفد قريباً.

مع صعود أقمشة حرير الأورجانزا كاتجاه سائد في أزياء الصيف الماضي، بدا مظهر ميغان جديداً ومثالياً.

كانت الدوقة، التي تُعتبَر الراعية الملكية للمسرح الوطني (وسوف تستمر في هذا الدور بعد خروجها من العائلة الملكية)، قد أدخلت مقدمة القميص في تنورة Moka من تصميم رولان موري (ويمكن شراؤها من هنا بسعر 595 جنيهاً إسترلينياً أو 774 دولاراً)، وتأنقت بارتداء أقراط ذهبية مستديرة صغيرة مع قلادة ذهبية بحِلية متدلِّية على شكل عُملة من علامة Sophie Lis التجارية (يمكن شراؤهما بسعر 280 إسترلينياً أو 364 دولاراً).

خلال جولتَيها في اليوم الأول من زيارتها الملكية الأخيرة في لندن، والتي من المقرر أن تنتهي يوم الإثنين 9 مارس/آذار، قررت ميغان تشجيع العلامات التجارية البريطانية. فلاحقاً في مساء هذا اليوم، غيَّرت إطلالتها بارتداء فستان أزرق سماوي من علامة فيكتوريا بيكهام الفاخرة، للانضمام إلى زوجها الأمير هاري في حفل توزيع جوائز صندوق إنديفور في مانشن هاوس، وهي احتفالية تُقام تقديراً للإنجازات الرياضية والمغامِرة للجنود المصابين والمرضى والجرحى.

سيحضر الدوق والدوقة مهرجان مونتباتن للموسيقى بقاعة ألبرت الملكية، السبت 7 مارس/آذار، في حين تحتفل ميغان باليوم العالمي للمرأة يوم الأحد 8 مارس/آذار.

بعد ذلك، سينضم الزوجان إلى الملكة وغيرها من أفراد العائلة الملكية بقداس يوم الكومنولث في دير وستمنستر، الإثنين 9 مارس/آذار، وهو آخر ظهور رسمي لهما باعتبارهما فردين من العائلة الملكية.