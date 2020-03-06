نيويورك تايمز: ولي العهد السعودي يلقي القبض على ثلاثة أمراء بينهم عمه الأمير أحمد وولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مصادر مقربة من العائلة المالكة السعودية اليوم الجمعة أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان احتجز واحداً من أبرز أعضاء العائلة المالكة وولي العهد السابق وابن عمه لأسباب غير مفسرة.

أبرز هذه الأسماء هي الأمير أحمد بن عبد العزيز ، هو الأخ الأصغر للملك سلمان وعم ولي العهد والذي كان لفترة من الوقت الأمل الكبير لأفراد الأسرة وغيرهم من النقاد الذين كانوا يأملون أن يحاول منع صعود الأمير محمد من العرش ، لكنه لم يبدِ أي علامات على السعي للقيام بذلك.









وتم القبض أيضاً على ولي العهد السابق محمد بن نايف والذي كان يشغل منصب وزير الداخلية السابق والمفضل منذ فترة طويلة لواشنطن.

والجدير بالذكر أن الأمير محمد بن نايف كان فعلياً قيد الإقامة الجبرية منذ أن تم عزله من تلك الأدوار من قبل ولي العهد الحالي ، محمد بن سلمان ، في عام 2017. ولم يتضح سبب اعتقاله.

والشخص الثالث هو الأمير نواف بن نايف بن عبد العزيز وهو الشقيق الأصغر للامير محمدبن نايف وهي الأبن الأصغر لولي العهد السابق الأمير الراحل نايف بن عبد العزيز الأخ الشقيق للملك سلمان بن عبد العزيز.

ورفض مسؤول بالسفارة السعودية في واشنطن التعليق.

تأتي الاعتقالات في لحظة حساسة للمملكة والعائلة المالكة.

أثار قرار ولي العهد الأمير محمد الأحادي الجانب على ما يبدو وقف زيارات مكة استجابةً لفيروس التاج – وهي خطوة لم يسبق لها مثيل في التاريخ الإسلامي – تذبذب. لم تظهر خططه لتحديث الاقتصاد السعودي سوى تقدم بسيط حتى الآن. وقللت المخاوف بشأن تأثير فيروس كورونا من أسعار النفط ، مصدر إيرادات المملكة.