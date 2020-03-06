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إليسا ترفع الصوت: لو بيعملو شغلن متل ما لازم.. الكارثة صارت والفيروس منتشر لأنو نحنا مش ببلد!

March 6, 2020

غردت الفنانة إليسا على حسابها على تويتر، فكتبت: لو بيخففو يقولولنا لا داعي للهلع وبيعملو شغلن متل ما لازم، لأنو ما كنا وصلنا لهون لو ما إنتو هلقد مستخفين بصحة الناس ومعتبرين إنو لا داعي للهلع. الكارثة صارت والفيروس منتشر لأنو نحنا مش ببلد. نحنا بمنطقة موبوءة بالجهل والاستخفاف قبل المرض

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