الاحدب: كان الاجدى ان يستمع مجلس القضاء الاعلى لنبيل الجسر بدل استدعاء الناشط ربيع مينا

غرد النائب السابق مصباح الاحدب عبر صفحته على ” تويتر”:” بدل استدعاء الناشط المؤسس في الثورة ربيع مينا، كان من الأجدى أن يستمع القضاء لنبيل الجسر رئيس مجلس الانماء والإعمار للتحقيق معه بالمليارات التي صرفت لاصلاح البنى التحتية، فيما لا زالت السيول والفيضانات تجتاح البلاد عند كل عاصفة”.

وتابع : “وضع القاضية غادة عون استقالتها بتصرف رئيس الجمهورية بدل أن تقدمها لمجلس القضاء الأعلى، هو إثبات على ان عهد الانهيار يستقوي بالقضاء والأجهزة، لافتعال الأحداث وفبركة الملفات لناشطي ثورة 17 تشرين، والادعاء عليهم بمواد جنائية، كما حصل مع ربيع الزين ومحمد كنعان ونور شاهين”.