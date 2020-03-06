بيل كلينتون يعترف بأنه كان على علاقة غرامية مع لوينسكي بسبب شعوره بالقلق

زعم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في فيلم وثائقي قادم أن علاقته مع المتدربة السابقة في البيت الأبيض آنذاك مونيكا لوينسكي كانت محاولة لمعالجة مشاعر القلق.

وقال كلينتون في الفيلم الوثائقي “هيلاري” عندما سئل عن سبب وجود العلاقة الغرامية:” كل فرد يعاني من ضغوط الحياة وخيبات الأمل والرعب والمخاوف من أي شئ، لقد قمت بعدة أشياء لمعالجة هذا القلق لسنوات، أنا شخص مختلف تماماً عما كنت عليه”.









وأضاف كلينتون ” لقد خضت معركة على مدار 15 جولة، امتدت إلى 0 جولة، ولذلك حاولت عمل شئ ما يبعدني عن ذلك”.

ويبدو أن كلينتون قد قدم اعتذاراً إلى لوينسكي في الفيلم الوثائقي، الذي ستبثه شبكة” هولو”، يوم الجمعة.

وتحدثت هيلاري كلينتون في البرنامج كيف دمرتها الفضيحة، وقالت:” لم أستطع أن أصدق ذلك، لقد تعرضت لأذى كبير”.

وكانت علاقة لوينسكي واحدة من سلسلة من الاحداث التي أدت إلى المطالبة بعزله في مجلس النواب، قبل تبرئته في نهاية المطاف بمجلس الشيوخ.