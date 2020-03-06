في طرابلس.. الأمطار نقمة!

أدّت الأمطار الغزيرة الى تجمّع المياه على طرقات عدة مناطق لبنانية، فاحتُجز بعض المواطنين داخل سياراتهم لا سيما في المناطق الشمالية.

وفي هذا السياق، ناشد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، وزارة الاشغال والبلديات والدفاع المدني مساعدة المواطنين العالقين وفتح الطريق من الخط البحري والاتوستراد من منطقة المدفون حتى القلمون.









وشهدت مدينة طرابلس أمطارا غزيرة منذ عصر اليوم، أدت إلى قطع العديد من الطرقات لاسيما شارع سوريا في باب التبانة، وشارع عشير الداية في الضم والفرز، ونزلة المنار في أبي سمراء، التي تحولت إلى برك من المياه علقت فيها سيارات المواطنين الذين ناشدوا وزارة الأشغال والبلدية العمل على مساعدتهم لتسهيل حركة المرور.