غادة عون تضع استقالتها بتصرف الرئيس عون: التشكيلات انتقامية!

كتبت القاضية غادة عون على حسابها على “فايسبوك” :”بعد هذه التشكيلات الانتقامية سأضع استقالتي بتصرف فخامة رئيس الجمهورية وسأعلن ذلك في مؤتمر صحافي أشرح فيه كل شيء.”

وأضافت:”اذا كان معيار مجلس القضاء الانتقام من القاضي الذي حارب الفساد فهنيئا لهم بهكذا تشكيلات. بعد كل العذاب والنضال يعتقد الشعب اللبناني يستاهل ينتفض ويقول ستوب كفى استهزاء بعقولنا”.









وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن أمس انجاز التشكيلات القضائية، حيث تم تعيين القاضية عون مستشارة في محكمة التمييز بعدما كانت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان.

الى ذلك، أفاد موقع “محكمة” من مصادر موثوقة أنّ القاضي رولا الحسيني قدّمت صباح اليوم كتاباً إلى مجلس القضاء الأعلى لإنهاء خدماتها الفعليّة في القضاء العدلي، أي أنّها استقالت، وذلك اعتراضاً على مشروع التشكيلات القضائيّة التي أنجزها المجلس مساء أمس الخميس