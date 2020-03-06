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بالتفاصيل.. لا بيع وشراء للدولار عند الصرافين!

March 6, 2020

توقّف بعض الصرافين عن بيع وشراء الدولار بعد صدور تعميم من مصرف لبنان لمؤسسات الصرافة بشأن تنظيم المهنة، طلب فيه التقيد استثنائيا بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى نسبة 30 بالمئة من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.

كما طلب الامتناع عن اجراء أي عملية صرف لا تراعي النسبة المحددة في المادة المعلنة.




كما طلب عدم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات الاجنبية يخرج عن العادات المألوفة وعدم التوقف عن القيام بعملية الصرافة بكافة أنواعها.

هذا والتزم بعض الصرافين بالتسعيرة التي وضعها مصرف لبنان وهي 2000 ليرة للدولار الواحد.

الجمهورية

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