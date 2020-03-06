مواقع التواصل تعري قمع حزب الله لاحتجاجات الضاحية

تولى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مهمة تغطية الاحتجاجات التي اندلعت في معقل حزب الله، بالضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت، والذي جابهها بدوره بالقمع واقتحام بيوت ناشطين.

وشهدت عدة مناطق لبنانية، الأربعاء، مظاهرات وقطعا للطرقات ووقفات احتجاجية، فانضمت الضاحية الجنوبية للثوار رفضا للغلاء والفقر والأوضاع المتردية التي يعاني منها المواطن اللبناني.









وتفاعل رواد الشبكات الاجتماعية مع هاشتاغ #الضاحية تثور، #الضاحية_تنتفض، مبدين تضامنهم مع الثوار الذين انتفضوا على سيطرة حزب الله على مناطقهم، واعتبروا أنها نتيجة طبيعية لحالة الغضب الشعبي في المناطق التابعة لحزب الله وحركة أمل البيئة الحاضنة للأحزاب، وهؤلاء المتظاهرون استطاعوا كسر جدار الخوف والصمت ضد القمع.

وأكدوا أن الانتقادات بدأت تتزايد في بيئة حزب الله بسبب طريقة تصرف القيادة مع جمهورها وتكبيده خسائر الصراعات الإقليمية، في بلد يئن تحت الضغوط الاقتصادية. وكتب مغرد:

هنا تكمن الحقيقة كلها، حين تثور الحاضنة #الضاحية_تثور.

وأضاف ناشط: