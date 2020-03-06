تشريعات أم فوضى الشعبوية؟ – نبيل بومنصف – النهار

على رغم الكثير من المعطيات الغامضة والملتبسة التي تسبق الموعد الذي حددته رئاسة الجمهورية للاستشارات النيابية الملزمة والتي تبقي باب الاحتمالات مشرعا على مفاجآت مختلفة لن يكون من الحنكة اسقاط فرصة تكريس اتفاق جرى حبكه بين غالبية القوى السياسية لتكليف سمير الخطيب رئيسا للحكومة الاولى بعد ثورة 17 تشرين الاول، وسواء جاء الخطيب ام سواه ام طارت الاستشارات بطارئ ما، لن يبدل ذلك ظروف استحقاق بات يتحتم على الانتفاضة الشعبية مواجهته كما استحقاق تعاملها مع الواقع الحكومي وسواه من التطورات المتسارعة، على مشارف الشهرين من عمرها ينتظر من الانتفاضة تكوين مناعة يستحيل معها حتى على الذين يعانون التكلس الفكري والسياسي ان يمضوا في انماط إنكارها بعدما اقتحمت ثقافة مغايرة تماما البلاد وأقامت فيها مفاهيم لن يستقيم شيء ما لم تؤخذ في اولويات سلطة ما بعد الانتفاضة، تبعا لذلك سيتعين على الانتفاضة عشية مرور شهرين على نشوئها ان تدرك انها محكومة بسرعة النضج واستعجال حقبة المراهقة والخروج من رومانسية الشعارات ولو جميلة وجذابة ومحقة، ان ما يملي ذلك كثير جدا وأشده الحاحا ان هذه الانتفاضة انفجرت انفجارها التاريخي المباغت بفعل انهيار بدأ قبلها بل كان المسبب الاول والحاسم لتوقيت انفجارها، اذ انه التزوير بذاته ان ترمى انتفاضة للبنانيين بعد عقود الاستهانة بحقوق الناس في اقامة دولة الحماية والحداثة والنظافة والنقاء السياسي والكفاءة الأخلاقية بانها السبب الاكبر في اوسع انهيار مالي واقتصادي واجتماعي عرفه لبنان في تاريخه القديم والحديث، ولذا يتعين على كل منخرط عملي ومعنوي في هذه الانتفاضة، ناشطا كان ام داعما، ان يتخلى بدوره عن مفهوم لم يعد يستقيم مع الظروف والوقائع التي صنعتها تطورات الشهرين الاخيرين. كان يصح في أسابيع الانطلاقة الاولى للانتفاضة حمايتها من خلال رفض كل محاولات اقامة قيادة جماعية للثورة تقرر مسار التحركات وتفاوض مع "الخارج" الذي تستهدفه اي السلطة الرسمية والقوى السياسية وسواها لئلا تزرع في داخلها عوامل الخلافات البنيوية المتوارثة وتجنبا للافخاخ التي سعت اليها السلطة لتفجير الانتفاضة الغضة والقوية من داخلها بعدما أخافتها بزخمها الثوري وفاجأت الجميع في الداخل والخارج، ولكن ما انطبقت عليه هذه القاعدة حتى الان لن يبقى على الارجح مسارا سليما للمرحلة الثانية الاخطر والاكثر إبرازاً لدور الانتفاضة في المساهمة الفعالة في قطف ثمارها من خلال التعامل الشاق جدا مع استحقاقين متلازمين ضخمين هما الحكومة الجديدة ايا تكن تركيبتها وايا يكن رئيسها والاستحقاق المالي الاقتصادي الاجتماعي المتجه نحو مستويات قياسية من الخطورة، لن يستقيم مع هذين الاستحقاقين بقاء الانتفاضة بلا قيادة او بلا كيان لادارة الانتفاضة في تعاملها مع اخطار مصيرية لان ذلك سيحملها تبعة هائلة في الآتي من التطورات لئلا تنقلب المكاسب نقاط استهداف بيد السلطة تحت وطأة اخطار الانهيار. فلم لا تكون قيادة الانتفاضة الحكومة الموازية، ولا نقول الظل، لاي حكومة تنبثق عن الاستشارات وتبدأ لتوها مهمة فرض الشراكة الفعلية في قرارات الإنقاذ التي لا تزال متاحة وممكنة على رغم كل القتامة المتراكمة؟
تشريعات أم فوضى الشعبوية؟ – نبيل بومنصف – النهار
March 6, 2020
2020-03-06
تطالع اللبنانيين في يوميات الكارثة المالية والاجتماعية نماذج لا تتوقف عن الفوضى الخيالية التي يغرق فيها لبنان الدولة (اذا كانت التسمية لا تزال جائزة) اي المجتمع السياسي والمجتمع المدني.
رأينا ونرى النموذج الاكثر سخونة عن تخبط الطاقم الحاكم في الارتباك حيال ملف سداد سندات الاوروبوند فاذا بنا امام تحولات جعلت اقطابا من قوى 8 آذار خبراء استراتيجيين ماليين يطلقون علينا الدروس والقرارات الجاهزة في ما يجوز ولا يجوز وصولا الى ترجمة قرار سياسي متخذ سلفا سيملى على الحكومة بلا زيادة او نقصان. رأينا وسنرى تباعا الفضائح المتدحرجة في ملف الكهرباء والتي زادت الآن تشويقا وإبداعاً في ملف محطات التغويز (الكلمة البشعة المشتقة من الغاز) والتي ستعيدنا الى مآثر الذين يمسكون بخناق الطاقة والكهرباء منذ اكثر من عقد وهم يرشقون الآخرين بالفساد ويغسلون أيديهم من نحو 50 مليار دولار تشكل نصف الدين العام. وها نحن على موعد مع عناوين طالعة براقة تتصدرها التشريعات المالية التي تتطاير مشاريعها المرتجلة في كل اتجاه بفعل اشتداد الازمة بما يستتبع حكما اشتداد الحاجة الى قوانين محدثة ترسم اطار لبنان ما بعد الكارثة على افتراض ان لبنان سيخرج منها في المدى المنظور!
واذا كان بديهيا ان يواكب مجلس النواب الازمة الوجودية هذه باستنفار تشريعي مفتوح لإقامة البنى القانونية الضرورية لحماية الدولة والمواطن والنظام ومنع تمدد الانهيار الى آخر معالم الانتظام الدستوري فان ذلك لا يحجب النظرة المقلقة للغاية الى موسم مزايدات نراه اخطر ما يمكن ان يواجه المجلس والدولة كلا اذا تمادت الامور في ظله وراحت التشريعات والقرارات تتناسل في ظل فوضاه كأننا في شريعة الشعبوية المطلقة.
تقف البلاد الان عند مشارف قرارات وتشريعات اهمها يتصل بأخطر ما أنتجته الازمة المصرفية والمالية لجهة تهديد ودائع معظم اللبنانيين والتي ستكون محور مشروع قانون “الكابيتال كونترول” (التسمية المشؤومة الاخرى) كما مشروع مرتجل لاسقاط السرية المصرفية بالكامل كما مشروع استعادة الأموال المنهوبة والمهربة الى مجموعة أخرى من المشاريع. ان الناظر الى عناوين هذه المشاريع والحال التشريعية المواكبة للازمة سيسره ان يرى برلمانا نشطا متفاعلا مع موجبات أخطر ازمة عرفها لبنان في تاريخه. ولكن ما بدأ يفيض عن جوانب الصراخ والمزايدات والمنابر المفتوحة امام المزايدين يطرح النقطة الاخطر من كل ما سبق وهي المتصلة بخطر تحول الفوضى السائدة والمتطايرة بين المشرعين الذين يتنافسون على المزايدات بين مجلس النواب ومجلس الوزراء والشاشات الى ما يشبه حقل ألغام من شأنه الإطاحة نهائيا بالنظام السياسي والاقتصادي سواء بسواء بدل تطوير القوانين والانظمة والقرارات الصدئة وإخراج البلد من محنته. تتصاعد هذه الفوضى من دون اي بوصلة دقيقة وبلا اي استراتيجية موحدة بين الحكومة والمجلس كأننا في نظام قبلي وعشائري يبيح لكل جماعة اطلاق أحكامها الجاهزة بارتجال خيالي.
فهل تراهم يصدقون ان ملء الشاشات المملة بأطروحات التنظير والمشاريع التجريبية سيكون القوت الكافي للبنانيين الذين بدأ الفقر المتسع يتهدد النسبة الساحقة منهم ويحولهم الى ثوار بالقوة ان لم يكن بالاقتناع؟