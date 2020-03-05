هشام حداد: ما تصدقو انو خطوة اليوم هيي كرمال ودائعكم… الخطوة فقط للضغط عالمصارف لدفع ديون اليوروبوندز عن الدولة

قال الفنان هشام حداد في تغريدة له على حسابه على تويتر: ما تصدقو انو خطوة اليوم هيي كرمال ودائعكم… الخطوة فقط للضغط عالمصارف لدفع ديون اليوروبوندز عن الدولة (بعد ما باعت المصارف الحاملة للسندات حصتها للخارج) واعادة جدولتها بين الدولة والمصارف داخليا على 5 سنين…ما تحلمو هول الشركاء بالخراب يختلفو جوهريا، بيعرفو كتير اشيا عن بعض

ما تصدقو انو خطوة اليوم هيي كرمال ودائعكم… الخطوة فقط للضغط عالمصارف لدفع ديون اليوروبوندز عن الدولة (بعد ما باعت المصارف الحاملة للسندات حصتها للخارج) واعادة جدولتها بين الدولة والمصارف داخليا على 5 سنين…ما تحلمو هول الشركاء بالخراب يختلفو جوهريا، بيعرفو كتير اشيا عن بعض





— Hicham haddad (@HichamHaddad57) March 5, 2020