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هشام حداد: ما تصدقو انو خطوة اليوم هيي كرمال ودائعكم… الخطوة فقط للضغط عالمصارف لدفع ديون اليوروبوندز عن الدولة

March 5, 2020

قال الفنان هشام حداد في تغريدة له على حسابه على تويتر: ما تصدقو انو خطوة اليوم هيي كرمال ودائعكم… الخطوة فقط للضغط عالمصارف لدفع ديون اليوروبوندز عن الدولة (بعد ما باعت المصارف الحاملة للسندات حصتها للخارج) واعادة جدولتها بين الدولة والمصارف داخليا على 5 سنين…ما تحلمو هول الشركاء بالخراب يختلفو جوهريا، بيعرفو كتير اشيا عن بعض

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