فيديو… محتجون طردوا فادي جريصاتي وإدي معلوف من مطعم في الجميزة

قام بعض المحتجين بمواجهة وزير البيئة السابق فادي جريصاتي وعضو تكتل “لبنان القوي” النائب إدي معلوف في أحد مطاعم الجميزة، وقاموا بطردهما بعد إتهامهما بعدم تأمين الكهرباء كما وعد فريقهم السياسي.

وطالب المحتجون برحيل جريصاتي ومعلوف وقالوا لهما: “you’re not welcomed here”.









الثوار كمشو وزير البيئة السابق فادي_جريصاتي وهذا ما حصل‼️👇 Posted by ‎اخبار لبنان 24/24‎ on Thursday, March 5, 2020

وقالت النائبة بولا يعقوبيان عبر “تويتر”: “لا يحق للوزراء السابقين أن يكون معهم عناصر من أمن الدولة، انتشر فيديو اليوم بكثافة للوزير السابق فادي جريصاتي ويظهر معه عدد من عناصر امن الدولة، أتوقع توضيحًا من الجهاز المعني”.