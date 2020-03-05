مصمم أزياء مصري يبتكر “كمامة سواريه” لتفادي فيروس كورونا في حفلات الزفاف والمناسبات

قام مصمم الأزياء المصري سامو هجرس، بتصميم فستان زفاف مزود بكمامة سواريه لمكافحة تفشِّي فيروس كورونا، وأشار إلى أن تصميمه يحظى بطلب كبير من قِبل المعجبين بتصميماته الجديدة.

هجرس قال لصحيفة “الوطن” المصرية، إن الفكرة اقترحها عليه شقيقه، في ظل تفشي المرض عالمياً، وانتشاره سريعاً، “الناس خائفة، خصوصاً في التجمعات الكبيرة مثل حفلات الزفاف، ممكن العروسة والمدعوين يلبسوها علشان يطمنوا”، ليعجب بما سمعه، عاكفاً على تصميمها وتنفيذها سريعاً، ليعرضها للجمهور خلال جلسة تصوير، بطلتها الموديل السمراء تالي دينيس، المتجملة بفستان زفاف وكمامة لامعة.









استغرق هجرس ثلاث ساعات لتصميم الكمامة، وقام بتزيينها لتكون ضمن مجموعة أزياء 2020.

المصمم المصري قال إنه تلقى كثيراً من الطلبات لتصميم “كمامات سواريه” بألوان متنوعة، لافتاً إلى إمكانية صناعته لتلك الأقنعة الوقائية المتماشية مع الموضة، دون تقديم فستان أو أزياء معه، على أن تبدأ الأسعار من ألف و500 جنيه مصري (نحو 100 دولار)، لكونها تعتمد على تطريز يدوي دقيق واحترافي.

يُذكر أن فيروس “كورونا” الجديد، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/كانون الثاني.

يواصل فيروس “كورونا” تفشّيه، إذ بات منتشراً خارج الصين في أكثر من 70 دولة، بينها أغلب الدول العربية.