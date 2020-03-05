مستشفى المعونات في جبيل تؤكد إصابة مريض بـ”كورونا”… إليكم التفاصيل

أفاد مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل أنه “استقبل أحد المرضى الوافد حديثاً من مصر وتبين أنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة أنه يحمل فيروس كورونا ما استدعى المباشرة بالاجراءات الضرورية ليتم نقله الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي”.

وأوضح المستشفى أنه “فور استقبال المريض المذكور تم إبلاغ وزارة الصحة التي طمأنت الى عدم ضرورة إجراء فحوصات خاصة لأن البلد الوافد منه غير موبوء، ولكن إثر الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا اتخذت كل تدابير الوقاية المفروضة وتم عزله في غرفة مجهزة الى حين صدور نتائج الفحوصات وقد بوشرت الاجراءات بتعقيم كل الأقسام والأماكن المشتركة واتخذت التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المرضى والزائرين والطاقم الطبي والتمريضي والاداري”.