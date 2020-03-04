برّي يحسمها: لن نقبل بالدّفع.. وعلى المصارف أن تتحمل المسؤولية!

أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي خلال لقائه ممثلين عن أغلبية الكتل النيابية أن “أغلبية الشعب اللبناني وكذلك المجلس النيابي ترفض رفضاً مطلقاً الدفع المسبق والمطلوب دعم الحكومة من قبل الجميع لهذا الموقف ولو أدى الى التعثر”.

واعتبر برّي أن “المصارف التي أوصلتنا الى خسارة نسبة الـ75% من الدين تتحمل المسؤولية مع الشارين الأجانب، فإذا أرادوا إعادة الهيكلة دون قيد أو شرط ودون دفع أي مبلغ أو نسبة من المبلغ او فائدة فليكن، عدا عن ذلك فإننا مع أي تدبير تتخذه الحكومة ما عدا الدفع هذا، ومرة اخرى المس بالودائع من المقدسات”.









وشدّد على “وحدة الموقف الداخلي معارضة وموالاة، ووحدة وطنية لمجابهة هذه الأزمة”.

وكان رئيس المجلس قد استقبل في إطار “لقاء الاربعاء” النواب: الوليد سكرية، علي بزي، عدنان طرابلسي، سليم عون، ميشال موسى، جهاد الصمد، محمد خواجة، قاسم هاشم، غازي زعيتر، انور الخليل، هاغوب بقرادونيان، نقولا نحاس، فادي علامة، علي درويش، حسن فضل الله، ابراهيم الموسوي، امين شري، علي عمار، ياسين جابر، علي فياض، بلال عبدالله، هادي ابو الحسن، فيصل الصايغ، هنري الحلو، هاني قبيسي، علي خريس، محمد نصرالله، هادي حبيش، سامي فتفت، ابراهيم عازار، علي حسن خليل، ادغار طرابلسي وعناية عز الدين.