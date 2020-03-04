حزب الله يدافع عن المقدسات بالتهجم على ناشطي مواقع التواصل

يبدي حزب الله اهتماما كبيرا بالأصوات المناوئة له داخل بيئته، ولا يتسامح مع أي انتقاد منها أو رفض لممارساته وشعاراته، ويتولى المنتمون إلى الحزب والموالون له مهمة تأديب هذه الأصوات لإسكاتها بالتهديدات والهجمات الواقعية والافتراضية.
ويواجه الناشط اللبناني علي جمول هجوما شرسا من قبل أنصار حزب الله وبعض مسؤوليه، على خلفية منشور له على فيسبوك، انتقد فيه مشاركة الحزب بالحرب في سوريا، تحت عنوان حماية مقام السيدة زينب وكيف أنهم يوهمون أبناء بيئتهم بأنه لولا مشاركتنا بالحرب لكان المقام استُبيح.
وبعد عجز أنصار حزب الله عن الاعتداء على جمول الموجود في بيروت، انتقاما منه، توجه عنصران إلى منزل عائلته في قضاء النبطية جنوب لبنان وانهالا بالضرب على شقيقه الصغير البالغ من العمر 17 عاما.
وذكر علي جمول أنه بدأ بتلقي رسائل تهديد من أرقام غريبة تتضمّن معلومات عن مكان سكنه ومهنته وأنهم يستطيعون إسكاته إذا لم تتمكّن عائلته من ذلك.
ودشن ناشطون حملة تضامن واسعة مع جمول على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا فيها أن حزب الله الذي يدعي المقاومة والوطنية، يقوم بقمع وترهيب الشباب بسبب آرائهم، وهو يشكل إحدى ركائز المنظومة السياسية الفاسدة التي يجب التخلص من سطوتها لاستعادة البلاد، وكتبت مغردة:
علي جمّول، متل كتار غيروا بالجنوب، عم يتعرضوا للتهديد والتخويف والترهيب من ورا بوست كاتبوا على فايسبوك. هذه المنظومة الفاسدة برمتها، المنظومة اللي بالسلطة وأذرعها بالخارج، بدنا ناخذ حقنا منها. ورح نهدمها على رؤوسهم. القلب مع علي جمول وعائلته الجميلة بوجه البلطجية ما غيرن.
— Darine Abousaad (@darine_abousaad) March 1, 2020
واعتبر مغردون أنه لا توجد كرامة للمواطن اللبناني بوجود هذه الفئة المتحكمة بمصير البلاد، وقال أحدهم:
علي جمول انتقد حزب الله، فأُمطر بالتهديدات وبمطالبته بالاعتذار، وتم الاعتداء على شقيقه الاصغر، وتم منعه من العودة الى بلدته. اهكذا تكون حرية التعبير؟ وعن اي بلد نتحدث؟ يريدون السيطرة على كل شيء حتى على اصوات الناس وحريتها .. #لا_للقمع_البوليسي #بلطجة pic.twitter.com/597KE8Wq2T
— Salman Andary (@salmanonline) March 2, 2020
وتمثل الحادثة صراعا بين حزبيين ومناصرين للحزب برّروا تواجد المقاتلين في سوريا لحماية “الأعراض” وفق ما يزعمون، وبين آخرين انتقدوا خطاب الحزب هذا وسخروا من فكرة القتال في مناطق خارج لبنان بحجة الدفاع عن الشرف، خصوصا أن مقاتلي الحزب يتقاضون رواتبهم بالدولار الأميركي.
ونشر جمول منشورا لأحد مؤيدي الحزب يقول فيه “اذهبوا إلى سوريا بـ500 دولار من أجل ألا يصير سعر أختك 1 دولار”، وعلّق على المنشور بكلمات ساخرة، وهو ما أثار غضب مسؤول حزب الله في قريته ومناصرين آخرين.
فبدأوا بإرسال التهديدات، وابتزازه بصحة والدته التي تعاني من المرض، فألغى جمول حسابه على فيسبوك.
وأوضح جمول “قال لي أحدهم إذا ما حدا عارف يضبك نحنا بنضبك، بعد التواصل معهم اعتقدت أن المشكلة قد حلّت وأن الأمر كان مجرد سوء تفاهم، لكني تفاجأت باتصال من صديق يبلغني فيه أن شابين توجها إلى منزلنا وتعرضا لأخي بالضرب”.
كما تواصلت رسائل تهديد عبر الرسائل النصية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تداولت قصته، وكتب أحد أنصار الحزب:
علي جمول مش بس تمسخر على مقدساتنا كمان تمسخر على شهداءنا .
شو متوقع علي ؟ يروحوا الشباب يعملولو زيارة يهنوه فيها على كلامه بوقت عم ندفن فيها عشر شهدا ودمنا عالارض .
نحنا اوادم بس مش غشم وهبل https://t.co/WHIQv54Lek pic.twitter.com/0VA4qDYS0R
— M (@mohamadrasoulee) March 1, 2020
وأبلغ مسؤول حزب الله في المنطقة والد علي قرار منعه من الدخول إلى القرية قبل أن يعتذر، وعلق جمول “أبلغه والدي بأنني لن أعتذر”.
ويترقب جمول وعائلته إجراءات الأجهزة الأمنية المفترض اتخاذها لحمايتهم، بعد أن أُبلغت مخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي بالاعتداء والتهديدات التي تعرضت لها العائلة. وكان جمول قد تعرض سابقا للعديد من التهديدات على خلفية منشورات مختلفة معارضة للحزب.
وتشير تعليقات الناشطين إلى أن هناك نقمة داخل الوسط الشيعي في لبنان تجاه مواقف حزب الله ومشاركته في الحرب في سوريا وتزايد عدد القتلى في صفوف الشباب، وأكد هؤلاء أن قضية علي تمثلهم، وعبرت ناشطة:
من بعد تهديد حزب الله للشاب علي جمّول والتعدي عليه ، وفرض اعتذاره بطريقة مصورة ومهينة
رفض الشاب الاعتذار وقرر التوجه الى القضاء
اليوم
"صفحتنا هي صفحة علي جمّول "#الامان_لعلي_جمول #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/x5yuDLq2VX
— Kinda El-Khatib (@elkhatibkinda) March 1, 2020