حزب الله يدافع عن المقدسات بالتهجم على ناشطي مواقع التواصل

يبدي حزب الله اهتماما كبيرا بالأصوات المناوئة له داخل بيئته، ولا يتسامح مع أي انتقاد منها أو رفض لممارساته وشعاراته، ويتولى المنتمون إلى الحزب والموالون له مهمة تأديب هذه الأصوات لإسكاتها بالتهديدات والهجمات الواقعية والافتراضية.

ويواجه الناشط اللبناني علي جمول هجوما شرسا من قبل أنصار حزب الله وبعض مسؤوليه، على خلفية منشور له على فيسبوك، انتقد فيه مشاركة الحزب بالحرب في سوريا، تحت عنوان حماية مقام السيدة زينب وكيف أنهم يوهمون أبناء بيئتهم بأنه لولا مشاركتنا بالحرب لكان المقام استُبيح.









وبعد عجز أنصار حزب الله عن الاعتداء على جمول الموجود في بيروت، انتقاما منه، توجه عنصران إلى منزل عائلته في قضاء النبطية جنوب لبنان وانهالا بالضرب على شقيقه الصغير البالغ من العمر 17 عاما.

وذكر علي جمول أنه بدأ بتلقي رسائل تهديد من أرقام غريبة تتضمّن معلومات عن مكان سكنه ومهنته وأنهم يستطيعون إسكاته إذا لم تتمكّن عائلته من ذلك.

ودشن ناشطون حملة تضامن واسعة مع جمول على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا فيها أن حزب الله الذي يدعي المقاومة والوطنية، يقوم بقمع وترهيب الشباب بسبب آرائهم، وهو يشكل إحدى ركائز المنظومة السياسية الفاسدة التي يجب التخلص من سطوتها لاستعادة البلاد، وكتبت مغردة:

علي جمّول، متل كتار غيروا بالجنوب، عم يتعرضوا للتهديد والتخويف والترهيب من ورا بوست كاتبوا على فايسبوك. هذه المنظومة الفاسدة برمتها، المنظومة اللي بالسلطة وأذرعها بالخارج، بدنا ناخذ حقنا منها. ورح نهدمها على رؤوسهم. القلب مع علي جمول وعائلته الجميلة بوجه البلطجية ما غيرن. — Darine Abousaad (@darine_abousaad) March 1, 2020