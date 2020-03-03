الكويت تطالب القادمين من 10 دول بينها لبنان بتقديم شهادات “خلو من كورونا”

ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم الثلاثاء أن الركاب القادمين من 10 دول هي تركيا ومصر وسوريا ولبنان والفلبين والهند وبنغلاديش وأذربيجان وجورجيا وسيريلانكا يجب عليهم تقديم شهادات معتمدة من السفارة الكويتية لديها تفيد بأنهم غير مصابين بفيروس كورونا.

وأضافت الإدارة على “تويتر” أنه لن يُسمح للركاب من هذه الدول بدخول الكويت إذا لم يقدموا هذه الشهادات.









وقالت: “في حال عدم حمل شهادة خلو من الفيروس أعلاه، فإن الراكب يمنع من دخول الكويت ويرحل على نفس خطوط الطيران الناقلة من دون تحمل الدولة أي تكاليف مالية”.