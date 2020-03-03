بالفيديو… عاصي الحلاني يكشف أصل عائلته غير اللبناني

تداول متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي مقابلة أجريت مع الفنان عاصي الحلاني ضمن حلقة من برنامج “هذا أنا” الذي يعرض على شاشة قناة “أبو ظبي”.

وفاجأ عاصي الجميع بالحديث عن أصوله غير اللبنانية، وهو ما جاء رداً على سؤال عن سبب حبه الكبير للفلكلور العراقي وإظهاره له في عدد من أعماله.









وقال إنه قدم في بداية حياته الفنية أوائل التسعينات اللون العراقي وتعاون مع شعراء عراقيين وغنى اللهجة العراقية.

وأضاف أنه نشأ في منزل يحب هذا اللون، وأن الفضول دفعه إلى السؤال عن سبب ذلك ليعرف أن عائلة الحلاني تعود في أصولها إلى العراق وأنها انتقلت للعيش في لبنان.

ولفت إلى أن حبه للون العراقي قد يرتبط بعامل جيني، مع الإشارة إلى أن التراث العراقي غني على مستوى الشعر والموسيقى.

وتابع أن الكثير من الأعمال الفنية التي قدمت في لبنان والمنطقة العربية مصدرها العراق. وأثار بهذا موجة واسعة من التعليقات حيث أعرب معظم المتابعين عن دهشتهم بسبب تصريح الفنان.