الحكم بسجن حسام حبيب زوج الفنانة شيرين لمدة عام بتهمة الشروع في قتل منتج

أمرت محكمة القاهرة الجديدة، الاثنين، بسجن الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، لمدة عام بتهمة بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل، أمام منزله، بعدما أشهر السلاح الناري في وجهه، وهي الدعوى التي حملت رقم 16202 لسنة 2019، جنح التجمع الأول.

وكان ياسر خليل، قد تقدم ببلاغ رسمي ضد حبيب، في كانون الأول الماضي، يتهم الأخير ومعه آخرون بالتعدي عليه بالضرب بالأسلحة، ما تسبب في إصابته، حيث حرر محضراً بالواقعة، وتم تقديم الطرفين للمحاكمة الجنائية، حيث تمت تبرئة المنتج ياسر خليل، ومعاقبة حسام حبيب، بالحبس عاماً، وتعويض 10 آلاف جنيه.