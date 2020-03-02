مصدر مقرب من الحكومة لـ”رويترز”: لا اتفاق بعد بشأن إعادة هيكلة الديون

أعلن مصدر مقرب من الحكومة اللبنانية لوكالة “رويتر” أن المستشارين الماليين والقانونيين للبنان يجرون محادثات مع حملة الديون المقومة بالدولار بشأن إعادة الهيكلة لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق.

وقال المصدر “يعملون ليلا ونهارا” للتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة منظمة”، مضيفا أنه سيجري الإعلان عن قرار لبنان بشأن السندات الدولية المستحقة في التاسع من آذار بحلول السابع من الشهر الحالي.









وقالت مصادر، نقلا عن بيانات بلومبرج نيوز حتى نهاية 2019، إن مجموعة أشمور لإدارة الاستثمار في الأسواق الناشئة جذبت الانتباه في لبنان بتجميعها أكثر من 25 في المئة من الديون السيادية البالغة 2.5 مليار دولار المستحقة في 2020، بما في ذلك في استحقاق التاسع من آذار البالغ 1.2 مليار دولار.