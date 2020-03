بحضور رونالدو.. ريال مدريد يستعيد كبرياءه في كلاسيكو “كسر النحس” الجماعي “فيديو”

حقق ريال مدريد الفوز الأهم على غريمه برشلونة في كلاسيكو الأرض، الذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، ضمن الجولة السادسة والعشرين للدوري الإسباني.

حضر المباراة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق، الذي صال وجال طوال ما يقرب من عشر سنوات في مباريات الكلاسيكو، وذلك بسبب تأجيل مباراة القمة الإيطالية بين يوفنتوس وإنتر ميلان في السيري A بسبب فيروس كورونا المنتشر في إيطاليا.

Cristiano Ronaldo is back at the Santiago Bernbéu for #ElClásico

الفوز الذي تحقق بهدفين نظيفين سجلهما الشابان فينيسيوس جونيور وماريانو في الشوط الثاني، تمكن به ريال مدريد ومديره الفني زين الدين زيدان من كسر حالة النحس الجماعي، التي لازمته طوال السنوات الأخيرة أمام برشلونة في سانتياغو برنابيو تحديداً.

فمن ناحية استطاع لاعبو الميرينغي تجاوز سلسلة النتائج غير الإيجابية التي حققوها في المباريات الأخيرة، خصوصاً الهزيمتين المتتاليتين، أمام ليفانتي في الدوري الإسباني ثم أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، كما استعاد ريال مدريد صدارة الترتيب التي فقدها في الجولة الماضية لصالح برشلونة.

كذلك تمكن المدرب الفرنسي من تحقيق أول فوز له على برشلونة، على ملعب سانتياغو برنابيو في الدوري الإسباني، طوال سنوات عمله كمدير فني للريال.

علماً بأن ريال مدريد لم يتذوق طعم الانتصار في الكلاسيكو في البرنابيو في الليغا منذ 6 سنوات، وتحديداً منذ مباراة الدور الأول لموسم (2014-15) في أكتوبر/تشرين الأول 2014، عندما فاز (3-1).

كما نجح الظهير الأيسر مارسيلو في كسر نحسه أمام برشلونة بالفوز الذي تحقق، حيث كانت الإحصائيات قبل المباراة تشير إلى أن الميرينغي خسر مباريات أمام البارسا في وجوده ضمن التشكيل الأساسي أكثر مما ربح (فاز 3 وتعادل 4 وخسر في 12 مباراة)، بينما كانت النسبة أفضل كثيراً في غياب الظهير البرازيلي (فاز 2 وتعادل واحد مقابل هزيمتين)

الإحصائية الأكثر مرارة لمشجعي البارسا أن لاعب الريال الشاب فينيسيوس جونيور خطف من الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، رقماً ظل بحوزته منذ 13 عاماً، حيث بات البرازيلي الشاب أصغر لاعب يسجل في الكلاسيكو في القرن الحالي، بعدما سجل هدف الريال الأول اليوم في عمر 19 عاماً و233 يوماً، بينما كان ميسي هو من يحمل هذا الرقم قبله، حينما سجل في مارس/آذار عام 2007، وهو في عمر 19 عاماً و259 يوماً.

1 – Vinícius Júnior (19 years and 233 days) has become the youngest player to score in #ElClásico in @LaLigaEN in the 21st century, breaking the record previously held by Lionel Messi in March 2007 (19y 259d). Explosion. pic.twitter.com/cUnEb3tmeR

— OptaJose (@OptaJose) March 1, 2020