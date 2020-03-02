بعد وضعه الصحي الحرج.. الصدّيق لبيروت أوبزرفر: سأدلي بمعلومات للمحكمة الدولية لأول مرة وبحوزتي تسجيل يدين جميل السيد ووفيق صفا!

خاص – بيروت أوبزرفر

بعد غياب لعدة سنوات عن الساحة الإعلامية، قال محمد زهير الصدّيق أنه سيدلي بمعلومات خطيرة للمرة الأولى في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الراحل الشهيد رفيق الحريري.









وأضاف الصدّيق، الذي كان يُعرف بالـ”الشاهد الملك” في اتصال مع بيروت أوبزرفر، أن وضعه الصحي حرج للغاية بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة مؤخراً، وبحوزته معلومات عن قضية الحريري لم يدلِ بها سابقاً نظراً لحساسيتها ولعدم وثوقه بمجريات عمل لجنة التحقيق الدولية آنذاك.

وكشف أنه يملك تسجيلاً صوتياً قد يدين مجدداً النائب في البرلمان اللبناني اللواء جميل السيد، ومسؤول جهاز الأمن والاستطلاع في حزب الله وفيق صفا.

وطالب لجنة التحقيق الدولية فيما إذا كانت حريصة على بلوغ الحقيقة وإصدار الحكم النهائي بحق قتلة الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، أن تأخذ على محمل الجد هذه المعلومات التي من شأنها تغيير مجرى التحقيق.