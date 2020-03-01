حزب الله يشيّع 5 من عناصره في بيروت قتلوا بإدلب

شيّع “حزب الله”، الأحد، جثامين 5 من عناصره قتلوا في محافظة إدلب شمالي غربي سوريا، أثناء قتالهم بجانب قوات نظام بشار الأسد.

وشارك في التشييع رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله”، هاشم صفي الدين، في محلة الغبيري بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.









والقتلى هم: السيد علي إبراهيم الزنجاني، محمود عدنان حامد، عيسى علي برجي، طلال عادل حمزة شمص وأحمد فياض مصطفى.

ونقلت وسائل إعلام عن قائد عسكري داعم لقوات بشار في سوريا، الجمعة، قوله إن ضربات تركية استهدفت مقرًا لـ”لحزب الله”، المدعوم من إيران، قرب مدينة سراقب بإدلب، ما أدى إلى مقتل تسعة من عناصره وإصابة 30 آخرين.