أبو سليمان: لا يمكننا أن نقول أن أموال المودعين حاليا بخير.. ولعدم دفع سندات اليوروبوند

قال وزير العمل السابق كميل بو سليمان في حديث ضمن برنامج “هلق شو” عبر قناة “الجديد” إنّه “ما من احتياطي في مصرف لبنان، ولا تأخير بشأن اتخاذ قرار في ملف اليوروبوند”.

وقال: “وزير المالية اتصل بي وطلب استشارتي بخصوص استحقاقات اليوروبوندز وقدمت لهم المساعدة على المستوى القانوني والاقتصادي مجانا حتّى لا تدفع الدولة المزيد من التكاليف”.









وأضاف: “أنا مع عدم سداد سندات اليوروبوندز وتقديم خطة شاملة والتفاوض انطلاقا من التعثّر وعدم الدفع وهذا قد يؤدّي لبعض المشاكل ولكن لبنان ليس البلد الوحيد الذي يتخلّف عن السداد. والبلد اليوم بحاجة الى سيولة ليدفع ودائع الناس وأنا لا أرى حلاً في الأفق الّا عبر مقررات برنامج صندوق النقد الدولي”.

وأكّد سليمان أن “المهم اليوم هو وضع خطّة واضحة وشفافة لإنقاذ الوضع، ويجب حماية صغار المودعين”.

وأضاف: ” كان من الأجدى عدم تطمين الناس خلال العامين السابقين ويجب محاسبة المسؤول عنها، وعلينا أن نصارح الناس وأن نحفظ المودعين الصغار في المصارف اللبنانيّة”.

وختم مشددا: “يجب أن يكون لدينا خطّة جدّية ولا يمكننا أن نقول أن أموال المودعين حاليا بخير”.

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