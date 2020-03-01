رئيس جمعية المصارف: الحل الافضل لتسديد المستحقات هو استبدال سندات اليوروبوند

غرد رئيس جمعية المصارف سليم صفير على حسابه عبر “تويتر” قائلا: “ما زلنا نعتقد ان مقاربة حكيمة للازمة الاقتصادية والموجبات المالية تجاه المجتمع الدولي امر ممكن في حال وجود نية حسنة لدى الحكومة لاعتماد الخطط الاصلاحية اللازمة وسياسات اعادة جدولة الدين المطلوبة. والمصارف كانت من اشد الجهات الخاسرة كونها اُجبرت على استنفاد اموالها لتأمين اكبر قدر ممكن من السيولة لمودعيها، وهذا الوضع هو نتيجة تمويل العجز المستمر في الدولة”.

وتابع صفير: “صورة لبنان الغد يجب رسمها اليوم. ليس بالفقر سيستعيد لبنان مجده،” في إشارة الى أهمية القرارات التي ستتخذها الحكومة قريبا”.









وأضاف: “قد يكون حاملو السندات الأجنبية على استعداد للموافقة على مثل هذا التبادل swap إذا كان بإمكان الدولة إقناعهم بحسن نيتها من اجل القيام بالاصلاحات وتنفيذ خطة موثوقة”.

وختم: “الحل الافضل لتسديد المستحقات هو استبدال سندات اليوروبوند والمباشرة بإصلاحات فورية من اجل تنقية المالية العامة واستعادة ثقة المستثمرين المغتربين”.