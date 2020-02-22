النائب أنور الخليل يوضح حقيقة تعرض موكبه للرشق بالبيض والبندورة

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب أنور الخليل البيان التالي:

نشر موقع رصدنيوز اونلاين، الذي يديره السيد طارق أبو فخر مسؤول الإعلام في بلدية الشويفات والمعروف بإنتمائه الحزبي وعلاقاته الحزبية في بلدة شويا، خبرا تناقلته وسائل اعلامية أخرى لاحقا، وفيه “أن موكب النائب انور الخليل تعرض لرشق البيض والبندورة في شويا قضاء حاصبيا اثناء زيارته البلدة وافادت معلومات عن اصابته شخصيا بالحجارة”.









إن هذا الخبر غير دقيق وتبيانا للدقة نوضح أنه وبعد قيام النائب الخليل بواجب تقديم العزاء في بلدة شويا زار منزل الشيخ ماجد أبو سعد والتقى عدد من أهالي البلدة ومشايخها واثر مغادرته منزل الشيخ ابو سعد رشقت احدى سيارات المواكبة بالبيض من قبل مجهولين. وخلافا للخبر المنشور لم تصب سيارة الخليل بأي شيء ولم يصب النائب الخليل بأي أذى خلافا لما أورده الموقع المذكور، وتداولته بعض المواقع الأخرى.