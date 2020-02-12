سِرّه أن “لا تغضب، وحافظ على ابتسامتك”.. تعرف على أكبر رجل معمر في العالم

أصبح رجل ياباني يعشق الأطعمة المحلاة ويؤمن بتأثير الابتسامات هو أكبر رجل معمر في العالم، ويبلغ الآن من العمر 112 عاماً و344 يوماً، وفقاً لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

موقع قناة CBS News الأمريكية، قال الأربعاء 12 فبراير/شباط 2020، إن شيتيتسو واتانابي، الذي ولد في نيغاتا في شمالي اليابان عام 1907، حصل على شهادة الاستحقاق الأربعاء، في دار لرعاية المسنين في المدينة.









فيما كان قد توفي الشهر الماضي حامل الرقم القياسي السابق، وهو ياباني آخر يدعى ماسازو نوناكا. في حين أن أكبر إنسان معمر في العالم هي امرأة يابانية تدعى كين تاناكا، وتبلغ من العمر 117 عاماً.

حتى عقد مضى، كان واتانابي يمارس الـ “بونساي”، وهو فن ياباني تقليدي يعني بتربية الأشجار الصخرية الصغيرة في أصص، وعُرضت أعماله في معارض.

بحسب موسوعة “غينيس”، فإن واتانابي يعشق في هذه الأيام تناول الحلويات مثل الكاسترد والكريمة المخفوقة.

تخرج واتانابي في مدرسة زراعية ثم انتقل إلى تايوان للعمل لدى “Dai-Nippon Meiji Sugar” في زراعة قصب السكر. وعاش في تايوان لمدة 18 عاماً، وتزوج من ميتسوي ولديه منها خمسة أبناء، بحسب غينيس.

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، عاد واتانابي إلى نيغاتا، وعمل لدى المحافظة حتى التقاعد. وأيضاً مارس زراعة الفاكهة والخضراوات في مزرعة العائلة. وعند سؤاله عن سر طول العمر، أجاب واتانابي بهذه النصيحة: “لا تغضب، وحافظ على ابتسامتك”.