في صفقة هي الأغلى في تاريخ المدينة.. جيف بيزوس يشتري قصراً في لوس أنجلوس بسعر خيالي

اشترى مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، قصراً فخماً في لوس أنجلوس كان يملكه رجل الأعمال والمنتج الأمريكي ديفين جيفن، في صفقة قدرت قيمتها بحوالي 165 مليون دولار، ليشكل مستوى قياسياً جديداً في مدينة كاليفورنيا، وفقاً لما نشرته صحيفة Wall Street Journal.

القصر الذي اشتراه بيزوس، أغنى رجل في العالم يقع في منطقة بيفرلي هيلز في مدينة لوس أنجلوس، وقد اعتبرت صحف أمريكية صفقة الشراء هي الأغلى في تاريخ المدينة.









وكان رجل الأعمال والمنتج الأمريكي جيفن قد اشترى القصر عام 1990 بقيمة 47.5 مليون دولار.

القصر صمم في ثلاثينات القرن الماضي لجاك وارنر، أحد مؤسسي شركة الإنتاج “وارنر براذرز”. ويقع في بيفرلي هيلز بمنطقة لوس أنجلوس، بمساحة حوالي 10 أفدنة، يحتوي على شرفات وحدائق واسعة، ويضم منازل ضيوف، وملعباً لكرة المضرب، وملعب غولف.

قصر جيف بيزوس/مواقع التواصل الاجتماعي

يُشار إلى أنه في الأسابيع الماضية أضاف بيزوس مليارات الدولارات لثروته الضخمة، وارتفعت قيمة أسهم شركة أمازون بمقدار 12% في ظرف 15 دقيقة فقط، ظهيرة الخميس 30 يناير/كانون الثاني 2020، أي ما يعادل زيادة هائلة من 11 رقماً في رصيد جيف بيزوس.

بيزوس أصبح أغنى رجل في العالم في عام 2018، وأصبح أول ثري تتجاوز ثروته 100 مليار دولار يظهر في قائمة فوربس للمليارديرات، الذين يبلغ عددهم 400 في هذا العام، بصافي ثروة 160 مليار دولار، لينهي هيمنة غيتس التي استمرت 24 عاماً على لقب الأول.

لكن تراجع ثروة بيزوس ليس مرتبطاً فقط بتراجع أسهم أمازون، فقد حول بيزوس ربع أسهمه فى عملاق التجارة الإلكترونية إلى زوجته السابقة ماكينزي بيزوس، كجزء من تسوية طلاق انتهت في وقت سابق من العام الماضي.