ترامب يسخر من الديمقراطيين وبيلوسي تمزق ورقة خطابه

مزّقت رئيسة مجلس النوّاب الأميركي نانسي بيلوسي الثلاثاء ما بدا أنّها نسخة من خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول حال الاتّحاد، وهو ما يُظهر إلى حدّ كبير غياب التوافق بينهما.

وبعدما أنهى ترامب خطابه، أخذت بيلوسي التي كانت تقف خلف الرئيس الأميركي نسخةً من الخطاب كانت موضوعة أمامها ومزّقتها.

وواجه الرئيس الأمريكي أعضاء الكونجرس الديمقراطيين الذين يسعون لعزله من منصبه في خطاب حالة الاتحاد الذي استغله في السخرية من معارضيه والتشدق بالاقتصاد.

وتجنب ترامب الحديث عن مساءلته خطاب لكن جراح المعركة بدت واضحة في الكلمة التي وقف له خلالها رفاقه الجمهوريون مصفقين بينما ظل خصومه الديمقراطيون جالسين صامتين معظم الوقت.

ومن المتوقع أن يبرئه مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون الأربعاء من اتهامات بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وفي أول مرة يلتقي فيها مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي منذ خرجت غاضبة من اجتماع بالبيت الأبيض قبل أربعة أشهر، امتنع ترامب عن مصافحة يدها الممتدة وهو يعطيها نسخة من الخطاب.

ويبدو أن بيلوسي بوغتت. ولم يجر حديث بين الاثنين منذ اجتماعهما في أكتوبر/ تشرين الأول.

وتجنبت بيلوسي العبارات المعتادة مثل “من دواعي سروري” أو “من دواعي الفخر البالغ” التي يستخدمها رئيس المجلس عادة لدى تقديم رئيس البلاد لإلقاء كلمة بالكونجرس.

وكل ما قالته عند تقديم ترامب “أعضاء الكونجرس.. إليكم رئيس الولايات المتحدة”.

وفي صفوف الحضور، هتف الجمهوريون من مجلسي الكونجرس “أربع سنين أخرى” وهو يقف على منصة مجلس النواب. وتجرى انتخابات الرئاسة بعد حوالي تسعة أشهر.

وجلس الديمقراطيون صامتين، وأمكن رؤية بعضهم يهز رأسه بينما كان ترامب يقول “حالة اتحادنا أقوى من ذي قبل”.

وجلست بيلوسي، التي تخلت عن معارضتها للمساءلة وسمحت لأعضاء الكونجرس الديمقراطيين بالسعي لتوجيه اتهامات له، واجمة خلفه وأخذت تقلب صفحات نسخة مكتوبة من خطابه.

ودخل ترامب القاعة بينما يواجه الديمقراطيون قدرا من الفوضى بعد أعطال فنية أخرت إعلان نتائج تصويتهم في ولاية أيوا يوم الاثنين لاختيار مرشح يواجهه في الانتخابات.

وقدم ترامب نفسه على أنه أحدث تحسنا كبيرا بعد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما وقال إنه تمكن من تعزيز النمو الاقتصادي الأمريكي وزاد من فرص العمل.

قال “في ثلاث سنوات قصيرة وحسب أجهزنا على مفهوم التراجع الأمريكي ورفضنا تصغير شأن مصير أمريكا”.

وأمام الجزء الخاص بالديمقراطيين جلس معا مديرو المساءلة الذين يقومون بدور الادعاء في المحاكمة الدائرة بمجلس الشيوخ.

ورفض العديد من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين حضور الكلمة السنوية احتجاجا على ترامب.

وتطرق ترامب في كلمته إلى نظام التأمينات الصحية، وقال كذلك إنه يجب منع المهاجرين من عبور الحدود الجنوبية للولايات المتحدة وإن “مدن إيواء” المهاجرين أمر خاطئ.

وبعدما اقترب ترامب من صراع واسع مع إيران إثر صدور الأمر بقتل قائدها العسكري البارز قاسم سليماني قال “نحن نعمل على إنهاء حروب أمريكا في الشرق الأوسط”.

Pelosi RIPS the state of the union copy right after President Trump finishes pic.twitter.com/9Uw6yROcRi

— Salvador Hernandez (@SalHernandez) February 5, 2020