ما صحة اصابة اللبنانية ثريا طالب بفيروس “كورونا”؟

من إصابتها من فيروس “كورونا” بالرغم من عدم ظهور أي أعراض عليها للفيروس كما أكّدت، وبعد أن شكت من الاهمال الذي لقيته خلال وصولها الى مطار بيروت، علم موقع mtv أنّ ثريّا طالب تسكن في منطقة مار شعيا وليس في برمانا كما أشيع، وتعيش في شقة صديقتها المتواجدة خارج لبنان.

وأفاد جيران طالب أنها قليلا ما تخرج من شقتها، ومتى خرجت فهي تضع كمامة، وهناك شخصان يأتيان يوميّاً لاعطائها الطعام.









كما علم موقع mtv أنّ فريقاً من وزارة الصحة سيأتي خلال ساعات بمواكبة القوى الامنية لنقل ثريّا الى المستشفى وإخضاعها للفحوص الطبية اللازمة والتأكد إن كانت مصابة بفيروس “كورونا” أم لا.

علم موقع mtv أنّ النائب ابراهيم كنعان تواصل مع وزارة الصحة بشأن الفتاة ثريا عاصي المقيمة في مار شعيا برمانا والمشكوك بإصابتها بفيروس “كورونا”،

وقد حضر فريقٌ طبّي للكشف عليها حيث تبيّن أنّها لا تعاني من عوارض الفيروس ومع ذلك سيتمّ وضعها بالحجر الصحي لمزيدٍ من الاطمئنان.

المركزية