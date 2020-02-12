يعقوبيان تنفي تسجيل منسوب لها: ما تخلوا احزاب السلطة تستمر بتضليلكم.. التيار الوطني، تيار عار وعنصرية وسخافة!

نفت النائبة بولا يعقوبيان عبر حسابها على موقع “تويتر” ما تم تداوله من تسجيل صوتي نسب لها، مؤكدة ان ما ظهر في التسجيل الصوتي ليس صوتها. وقالت: مش صوتي ولا أسلوبي. شعب لبنان بمختلف إنتماءاته على راسي وبقلبي … ما تخلوا احزاب السلطة تستمر بتضليلكم”.

وهاجمت التيار البرتقالي واصفة إياه بـ”تيار عار وتيار عنصرية وسخافة”، متأسفة لاضطرارها الردّ على “الوطاوة” والسخافة. وأكدت في هذا الإطار ان عضو تكتل “لبنان القوي” نقولا صحناوي تحدث إليها اليوم وقال ان هذا ليس صوتها.







