دياب يبحث التدابير اللازمة لتنشيط حركة السياحة إلى لبنان

عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسّان دياب حركة السياحة وأوضاع شركات الطيران ومكاتب السفر وتنشيط الحركة السياحية إلى لبنان، مع وزير السياحة الدكتور رمزي مشرّفية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط (ميدل إيست MEA) الدكتور محمد الحوت، بحضور مستشار رئيس الحكومة خضر طالب.

وبعد التداول، تمّ التوافق على اتخاذ التدابير اللازمة لتنشيط حركة السياحة إلى لبنان، بما يُراعي مصالح القطاع السياحي وشركة طيران الشرق الأوسط، حيث أبلغ الحوت المجتمعين استعداده للتجاوب مع طلب نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان بوقف مبيعات تذاكر السفر في مكاتب “ميدل إيست” لمدّة ثلاثة أشهر يتمّ قبل انتهائها درس المُعطيات واتخاذ التدابير المناسبة في حينه لجهة تمديد المهلة أو وقفها.









كما أبدى الحوت استعداد الشركة لمزيد من التعاون مع وزارة السياحة لتنشيط الحركة السياحية إلى لبنان.