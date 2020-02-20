«هشام بالشام» جديد هشام حداد بعد «لهون وبس» على قناة “لنا” السورية

شكّل برنامج «لهون وبس» للمقدّم هشام حداد، الذي يتناول فيه الأوضاع العامة والسياسية بطريقة ساخرة ومرحة عبر شاشة «أل بي سي» جسر عبور ناجحا الى الجمهور العربي بشكل عام والسوريّ بشكل خاص، حيث تعاقدت معه قناة «لنا» السورية لتقديم برنامج فنيّ ترفيهيّ كوميدي يشبهه يتضّمن فقرات عدّة منوعة، حيث يستضيف فيه نجوماً من العالم العربيّ يحاورهم على طريقته المعهودة مع العاب ومواقف مضحكة.

كما تتضمن الفقرة «سكيتش» بين هشام والضيف يتمّ تصويره بين الاستديو وخارجه مع كتّاب كوميديين سوريين أشرفوا على كتابة السكيتش، فضلاً عن فقرات أخرى، منها «استاند آب» كوميدي حول مجمل الأوضاع السورية والعربية.

أما مفاجأة البرنامج للجمهور السوريّ بشكل خاص فتتمثّل في تخصيص فقرة في ختام كلّ حلقة لاستضافة موهبة سوريّة في التقديم، سواء أكانت خريجة إعلام أم لا، حيث تجلس الموهبة مكان هشام الذي يتوّلى مساعدتها، على أن يصار التصويت لأفضل موهبة من قبل الجمهور على صفحة المحطّة على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» ، وعليه يتمّ في ختام البرنامج انتخاب فائز لتقديم برنامج على قناة «لنا».









والبرنامج، الذي لم يحسم اسمه بعد مع ترجيحات أن يطلق عليه إسم «هشام بالشام» سيبصر النور منتصف الشهر المقبل، وبدأ الترويج له من خلال البرومو الخاص في البرنامج، الذي بدا فيه حداد وهو يجلس بين مجموعة من أصدقائه يلعب معهم الطاولة، ويكشف عن إستعداده الى السفر إلى الشام ليشتري بطاقة سفر إلى سوريا ويدفع سعرها بالعملة السورية وينطلق نحو الباص.

وأفيد أنّ البرنامج سيتضّمن ثلاثين حلقة ستبدأ أولى حلقاته منتصف الشهر المقبل، على أن يستمرّ طيلة الشهر الفضيل وصولاً الى موسم الصيف.

القدس العربي