في عزاء والدة جورج وسوف: “يرجى عدم التقبيل حفاظاً على سلامة الجميع”

نشر الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان صورتين عبر حسابه الرسمي على تويتر من خلال تقديمه واجب العزاء بوالدة سلطان الطرب جورج وسوف.









وكشف نيشان من خلال تغريدته هذه أنّ جورج وسوف قد طلب من المعزين عدم التقبيل وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وظهرت في إحدى الصورتين ورقة وضعت على الباب كُتب عليها “عذراً، حفاظاً على سلامة الجميع، يرجى عدم التقبيل، التوقيع: كورونا”.