“ملعون أبو العشق” لـ نجوى كرم تحقق 100 مليون مشاهدة في غضون أشهر!

لازالت الإحتفالات متواصلة لدى جمهور شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، فبعد الإحتفال بعيدها الذي إمتدّ لأيام، غصّت مواقع التواصل منذ ليلة أمس، بخبر وصول فيديو كليب “ملعون أبو العشق” إلى 100 مليون مشاهدة على قناة روتانا على اليوتيوب.

يُذكر أن شمس الأغنية كانت قد أصدرت هذا الفيديو كليب في شهر أفريل الماضي، وصورته في شارع الحمرا في العاصمة اللبنانية بيروت، بطريقة جديدة لأول مرة يتم إستخدامها في العالم العربي، وهي طريقة “Flash Mob” تحت إدارة المخرج وليد ناصيف، ودخل هذا الفيديو كليب إلى موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية بأسرع تصوير ومونتاج لفيديو كليب عربي.









كما لاقى إنتشاراً واسعاً في العالم العربي، وتوالت ملايين مشاهداته على اليوتيوب حتى دقّت أمس باب المئة مليون مشاهدة في غضون 10 أشهر فقط، لتكون بذلك شمس الأغنية أول فنانة لبنانية تحقق هذه النسبة من المشاهدات في أقل من سنة.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “ملعون أبو العشق” من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون وماسترينغ جو باروجيان.