الجميّل: صارحوا الناس في الملفات المالية والصحية… للذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة فوراً!

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل ان المطلوب اليوم هو الذهاب بأسرع وقت ممكن الى انتخابات نيابية مبكرة عبر إقرار قانون تقصير ولاية المجلس الذي تقدمت به كتلة نواب الكتائب معتبراً أنه متى حصل شرخ بين الناس والسلطة السياسية لا بد من اعادة تشكيل الأخيرة على صورة الناس.

كلام رئيس الكتائب جاء خلال إجتماع التسلم والتسليم لمكتب طلاب أقليم المتن، ورأى في موضوع دفع لبنان الاستحقاقات المتوجبة عليه من اليوروبوند ان الكذب لا بد ان يتوقف، وقال: “تكذبون علينا بالأرقام وبكل شيء، بحجم الدين وحجم النمو كما تكذبون بمقدار العجز وحتى تكذبون بعدد الأشخاص المصابين الذين دخلوا الى لبنان.”









وتابع :” إذا كانت الدولة تمتلك على سبيل المثال 20 مليار دولار احتياطاً يمكن ان تسمح لنفسها بسداد المستحقات أما إذا كان احتياط الدولة 6 مليارات فهل تبقى قادرة على السداد؟ وكيف ستتمكن الحكومة من اتخاذ قرار في الموضوع إذا كان حاكم مصرف لبنان يخفي الأرقام لديه؟”