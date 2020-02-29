بالفيديو.. راغب علامة وميشال أبو سليمان يبتكران “مصافحة جديدة” لتجنب كورونا

نشر الفنان راغب علامة، مقطع فيديو طريف، يوثق من خلاله طريقة “المصافحة الجديدة” في ظل انتشار فيروس كورونا.

وظهر راغب علامة في الفيديو الذي نشره على صفحته على تطبيق “إنستغرام” وحسابه على تويتر، وهو يسلم على الفنان ميشال أبو سليمان بطريقة طريفة، وذلك بـ”المصافحة بالأقدام”.









وضرب علامة وأبو سليمان قدميهما ببعضهما البعض، وتبادلا القبل “في الهواء”، ليتجنبا ملامسة بعضهما، خوفا من الإصابة بعدوى كورونا.

وعلّق علامة على الفيديو بالقول: “أيام الكورونا!”.

وانهالت التعليقات على فيديو علامة، وأعرب مستخدمون عن إعجابهم بخفة ظل المغني، معتبرين أن هذه المصافحة “فعالة” لتجنب كورونا.