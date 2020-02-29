ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في لبنان إلى ٧

أفادت معلومات “النهار” عن ظهور 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان والحالات متصلة بالحالات الموجودة، ليرتفع العدد المعلن للمصابين الى سبعة أشخاص على الأراضي اللبنانية.

وأشارت المعلومات إلى أن المصابين الثلاثة في “مستشفى الحريري” هم إيرانية وسوريان.









وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 7 بعد أن أعلن بالأمس مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريره اليومي عن تسجيل إصابة رابعة بهذا الفيروس في لبنان.

وفي هذا الشأن، أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، “تسجيل ثلاث حالات مثبتة مخبرياً مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وهي لأشخاص مخالطين لمصابين سابقين وكانوا موضوعين في الحجر الصحي، وهم حالياً موجودون في غرف العزل في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي وحالتهم مستقرة”.

وفي إطار مكافحة الوباء، ناشدت الوزارة “جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشاراً محلياً للفيروس، التقيد التام بتدابير العزل المنزلي، وعند ظهور أي عوارض، الاتصال فوراً على الرقم 76592699”.

ووصلت اليوم الى مطار “رفيق الحريري الدولي” طائرتان ايطاليتان من روما وميلانو.