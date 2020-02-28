أشد تحذير من منظمة الصحة العالمية بخصوص كورونا: مخاطره مرتفعة للغاية وخطورة انتشاره بالعالم في “أعلى مستوى”

قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة 28 فبراير/شباط 2020، في أشد تحذير لها، إن مخاطر انتشار وآثار فيروس كورونا مرتفعة للغاية الآن “على المستوى العالمي”، لكن احتواء المرض ما زال ممكناً.

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قال إن التحول من استراتيجية تقوم على الاحتواء إلى التخفيف من الآثار، بما يعني قبول السلطات بانتشار المرض، سيكون “خطأً كبيراً”.









وأضاف جيبريسوس أن الأيام القليلة الماضية شهدت انتقال 24 حالة مصابة من إيطاليا إلى 14 دولة وانتقال 97 حالة من إيران إلى 11 دولة.

تابع في إيجاز صحفي: “خبراء الأوبئة لدينا يرصدون هذه التطورات بشكل مستمر. الآن رفعنا تقييمنا لخطر انتشار الفيروس وخطر أثره إلى (مرتفع جداً) على المستوى العالمي”.

ومضى يقول: “لا نرى دليلاً إلى الآن على أن انتشار الفيروس بين الناس خارج عن السيطرة. وما دامت هذه هي الحالة فإنه لا يزال لدينا فرصة لاحتواء الفيروس. الصين أبلغت عن 329 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أقل عدد هناك منذ أكثر من شهر”.

قال الدكتور مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الحالات الطارئة بمنظمة الصحة العالمية: “نحن أمام أعلى مستوى من الاستعداد وأعلى مستوى بمقاييس الانتشار والأثر. لكن لا نقول هذا لنثير قلق الناس أو نصيبهم بالذعر”.

وأضاف ريان: “يحتاج الناس إدراك أنه مطلوبٌ نهج حكومي ومجتمعي شامل للمواجهة، ووصول بعثة منظمة الصحة العالمية إلى إيران تأجَّل بسبب مسائل تتعلق بالرحلات الجوية والوصول إلى إيران في الوقت الراهن”، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات تساعد في تسهيل الوصول وتقديم الإمدادات.

من جانبه قال تيدروس إن الإمارات تساعد في هذا الأمر، وآمل أن تصل بعثة المنظمة إلى إيران يوم الأحد أو الإثنين.