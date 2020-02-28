قرار حاسم خلال ٤٨ ساعة بشأن اقفال المدارس في لبنان

ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جلسة للحكومة في القصر الجمهوري في بعبدا.

وبعد الجلسة تلت وزيرة الاعلام مانل عبد الصمد مقررات الجلسة، حيث اشارت الى انه “في الـ48 ساعة سوف يصدر قرار عن وزير التربية بعد التنسيق معه إمّا بعدم الإقفال أو إقفال المدارس لمدة اسبوع قابلة للتجديد، بسبب فيروس “الكورونا”، مضيفة: “سنرفع مستوى التأهب بالنسبة لفيروس كورونا خصوصاً بالنسبة إلى الوافدين إلى لبنان”.









وفي سياق آخر قالت عبد الصمد: “أطلع رئيس الجمهورية الوزراء على بدء عمليات التنقيب عن النفط مكررًا أن الأمس كان يوماً تاريخياً للبنان”.

واضافت تعليقاً على موضوع “سندات اليوروبوند” نقلاً عن رئيس الحكومة انه قال: “نتابع الخيارات المتاحة امامنا ولم نتخذ اي قرار بهذا الخصوص ولم نتخذ اي قرار بهذا الخصوص واي كلام آخر فهو غير صحيح، والاسبوع المقبل سيكون حاسما لاتخاذ القرار”.

كما شددت دياب على انه “من الضروري اعتماد آلية واضحة وشفافة في ملف التعيينات الادارية لاختيار الاكثر كفاءة بمعزل عن عن اعتبار سياسي والمعيار الوحيد هو الكفاءة”.

واضافت ان رئيس الحكومة اكد خلال الجلسة السعي للتعاون مع الدول العربية لمساعدة لبنان “وسندق أبوابها وسندخل من الأبواب المفتوحة فوضعنا لا يحتمل الإنتظار أبدًا، اننا نحرص على فصل أي زيارة الى هذه الدول عن أي حساب سياسي ولن نكون جزأً من المحاور السياسية”.