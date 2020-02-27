صادق بعد جلسة الإستماع لها: أتهم التيار بالعنصرية والطائفية وأصرّ على أقوالي!

حضرت الاعلامية ديما صادق اليوم والناشط جينو رعيدي امام المباحث الجنائية المركزية بشكوى من رئيس التيار الوطني بتهمة التحريض وبث اخبار كاذبة.

وقالت صادق بعد جلسة الإستماع لها: “أتهم التيار الوطني الحر بالعنصرية والطائفية وأصرّ على أقوالي فهم من يفاخرون بهذا الأمر”.









وأضافت: ” من رفع دعوى عليّ وهو محامي جبران باسيل لا يعلم ما هي الدعوى المرفوعة، فبعد أن نشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي أنني استدعيت بتهمة الكذب والحض على الكراهية والنعرات الطائفية بين اللبنانيين، اعتبر المحامي أنني كاذبة وأن التهمة هي فقط لأنني أنشر أخباراً كاذبة ولكن لم يتم ذكر في المحضر اليوم أي كلام عن أخبار كاذبة”.

وكان قد نفذ عدد من المتحتجين من بينهم النائبة بولا يعقوبيان وقفة تضامنية أمام قصر العدل في بيروت، تضامنا مع الناشط جينو رعيدي والاعلامية ديما صادق تزامنًا مع استجوابهما على خلفية دعوى من التيار الوطني الحر لاتهامها “بنشر اخبار كاذبة وفيديو منسوب للتيار يتضمن إثارة للنعرات المذهبية”.

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