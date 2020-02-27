مسؤولون كبار في إيران يتساقطون بسبب كورونا.. خلال ساعات توفي سفير وأصيبت نائبة للرئيس ونائب وزير

أعلِنَ في إيران خلال يوم واحد، الخميس 27 فبراير/شباط 2020، عن إصابة كل من معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، ورئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، بفيروس كورونا، في حين تم الإعلان عن وفاة سفير طهران السابق لدى الفاتيكان، هادي خسروشاهي، من جراء إصابته بفيروس كورونا.

حسب وكالة “تسنيم” للأنباء، تم نقل خسروشاهي إلى مستشفى “مسيح دانيشور” بالعاصمة طهران، الأربعاء، لتلقي العلاج؛ بعد الاشتباه في إصابته بالفيروس. وبعد التثبت من إصابته، خضع الدبلوماسي السابق للعلاج الذي لم يستمر طويلاً، وانتهى الأمر بوفاته الخميس، عن عمر يناهز 81 عاماً.









عاجل: وفاة رجل الدين الإيراني البارز ورئيس بعثة ايران الدبلوماسية الأسبق في #مصر ، هادي خسروشاهي بعد إصابته بفيروس كورونا. pic.twitter.com/0gwmNqwR0h — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) February 27, 2020

عمِل خسروشاهي أيضاً رئيساً لممثلية إيران في القاهرة، وسفيراً لدى الفاتيكان فترات متفاوتة.

أما إصابة نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، فقد شكّل ذلك خوفاً على الرئاسة الإيرانية، التي أرسلت فوراً أفراداً من فريق مساعدة الرئيس، أجروا فحوصاً للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم، وستظهر النتائج السبت.

في وقت سابق، أعلنت السلطات الإيرانية أن نتائج التحاليل التي أجراها إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة، أكدت إصابته بفيروس “كورونا”.

#عاجل/ صحيفة كندية: قد يكون العدد الحقيقي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في #إيران أكثر من 18 ألف حالة، وفقًا لتحليل أولي أجراه باحثون كنديون، مما يشير إلى وجود وباء أكبر بنحو 200 مرة مما أبلغت عنه سلطات البلاد، ووضع ينطوي على مخاطر عالمية.#irancoronavirushttps://t.co/M0IKD8Al6v — Meryame Zrira (@ZMeryame) February 26, 2020

وفي إطار ارتفاع وتيرة تفشي الفيروس، انتقلت العدوى إلى نائب بالبرلمان ومسؤولين آخرين، بينهم رئيس بلدية في طهران.

الخميس 27 فبراير/شباط 2020، أعلنت إيران أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 26، وهو أعلى عدد من الوفيات خارج الصين، في حين بلغ العدد الإجمالي للمصابين 245، إلا أن صحيفة كندية قالت بناء على تحليل أولي أجراه باحثون أن عدد المصابين في إيران قد يصل 18 ألف.

هجوم الإيرانيين على المراكز الطبية للحصول على الأقنعة الطبية بعد إنتشار فيروس كورونا بأغلب المحافظات الإيرانية pic.twitter.com/IZ5DeQSd9X — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) February 27, 2020