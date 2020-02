حتى روحاني خضع للفحوصات.. رعب إيراني مع إصابة مسؤولين ومرجعيات شيعية بكورونا، وجغرافية البلاد قد تنشره عالمياً

“عندما أسير في شوارع قم المهجورة لا أكاد أصدق أن تلك المدينة هي التي كانت قبل أيام قليلة مزدحمة بالناس والزوار”، إنها نموذج صارخ يُبين لأي مدى وصلت أزمة تفشي كورونا في إيران.

كانت تلك الكلمات التي وصف بها الصحفي الإيراني المقيم في قم المقدسة الأوضاعَ في مدينته لدى المسلمين الشيعة، بعد أن تحوّلت إلى مركز رئيسي لانتشار فيروس كورونا في إيران، والبلدان المجاورة.

يقول الصحفي الذي رفض الإفصاح عن هويته لـ “عربي بوست”: “الآن أغلب الناس في قم قابعين في منازلهم خائفين، والبعض منهم إما يصرخون أمام الصيدليات لنفاد الكمامات، والمعقمات، أو يتكدّسون أمام المتاجر لشراء الغذاء، قد لا أبالغ عندما أقول إن قم تحوّلت إلى مدينة كئيبة”.

بعد أن زادت وتيرة انتشار فيروس كورونا في إيران، لتصل حالات الإصابة بالفيروس إلى 139 شخصاً، ووفاة 19 شخصاً بحسب بيانات وزارة الصحة الإيرانية، طالب العديد من الأطباء في الأيام القليلة الماضية وزارة الصحة بفرض الحجر الصحي على مدينة قم الدينية، التي تبعد عن العاصمة طهران بحوالي 140 كيلومتراً جنوباً، منذ أن شهدت تسجيل أولى حالات الإصابة بالفيروس.

لكن ظهر نائب وزير الصحة الإيراني ايرج حريرتشي في أكثر من مقابلة، رافضاً الأمر برمته، ووصف الحجر الصحي بأنه إجراء قديم كان يطبق في أوقات الحرب العالمية الأولى، في وقت انتشار وباء الطاعون والكوليرا.

في أثناء رفضه للمطالب بفرض الحجر الصحي على قم، ظهر حريرتشي بجوار المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، وهو يتصبَّب عرقاً، ويحاول مقاومة الإجهاد الواضح عليه.

أثارت علامات التعب على نائب الوزير الكثير من الجدل وقتها، وتم الحديث عن احتمالية إصابته بفيروس كورونا، لكن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي نفى الأمر تماماً.

Deputy Health Minister of #Iran Harirchi who has been briefing officials & journalists in the past couple of days has been confirmed to be infected with #CoronaVirus. He said in a video message that “we will defeat Corona”.#COVID19 pic.twitter.com/sgtMiDMbcC

— Abas Aslani (@AbasAslani) February 25, 2020