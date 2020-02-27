أنباء عن انضمام دريد لحام وأمل عرفة إلى «باب الحارة»

يتردد في دمشق أن مفاوضات مباشرة بدأت مع النجمين السوريين ​دريد لحام​ و​أمل عرفة​ ليكونا بطلي الجزء الجديد من مسلسل «باب الحارة» الشهير.

وسيظره لحام وعرفة في الجزء الحادي عشر في شخصيتين جديدتين كلياً، لكن الأمور لم تحسم بعد.









وقررت الشركة المنتجة للعمل إطلاق تصوير العمل الشامي غدا الجمعة.

ويشارك في العمل الممثلون النجوم الذين شاركوا في الجزء العاشر، ومنهم نظلي الرواس وقاسم ملحو ورائد مشرف وزهير عبد الكريم وأمية ملص ومحمد الشماط وأحمد خليفة ونجاح سفكوني.

وكان تردد أن المخرج محمد زهير رجب قرر عدم إضافة شخصيات جديدة الى العمل، وخصوصاً في ما يتعلق بالممثلين اللبنانيين أو الممثلين السوريين من الأجزاء السابقة.

ولمح الى أنه سيكتفي بتعاقد واحد فقط، لكن سيكون من العيار الثقيل مع نجم سوري من الصف الأول، من دون أن تُكشف هويته حتى الآن.

لكن هناك شكوك حول أن شخصية «أبو جودت»، التي قدمها الممثل السوري زهير رمضان عبر تسعة أجزاء في المسلسل هل ستعود في هذا الجزء، بعدما غابت عن الجزء العاشر، وحل محلها شخصية «أبو مشعل»، التي قدمها الممثل السوري ​قاسم ملحو​، والذي يستمر في الجزء الجديد أيضاً. عودة هذه الشخصية من عدمها ستكون مفاجأة لدى المتابعين، خصوصاً بعد الأخبار السابقة التي أكدت نهاية هذه الشخصية.